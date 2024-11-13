13 ноября 2024

Суд признал незаконной аренду теплосетей в Пермском муниципальном округе

© Служба новостей «URA.RU»
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Более шести километров сетей должны вернуться в муниципалитет
Более шести километров сетей должны вернуться в муниципалитет Фото:

Арбитражный суд Пермского края обязал возвратить в муниципальную собственность тепловые сети в Пермском муниципальном округе. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Удовлетворены требования о признании недействительным договора аренды объектов жилищно-коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности. Указанное имущество должно передаваться по договору концессии, который возлагает на концессионера обязанность инвестировать в объекты, а не просто их эксплуатировать», — рассказали в надзорном ведомстве.

По решению суда, компания-арендатор должна вернуть муниципалитету тепловые сети протяженностью более шести километров. Решение в законную силу не вступило. По данным издания «Коммерсант-Прикамье», теплосети арендовали компании ООО «Сылва-Тепло» и «РЭМ-Сервис». Они взяли под контроль объекты Сылвенского сельского поселения, деревень Култаево, Кичаново, Петровка, Чуваки, Мокино.

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Арбитражный суд Пермского края обязал возвратить в муниципальную собственность тепловые сети в Пермском муниципальном округе. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «Удовлетворены требования о признании недействительным договора аренды объектов жилищно-коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности. Указанное имущество должно передаваться по договору концессии, который возлагает на концессионера обязанность инвестировать в объекты, а не просто их эксплуатировать», — рассказали в надзорном ведомстве. По решению суда, компания-арендатор должна вернуть муниципалитету тепловые сети протяженностью более шести километров. Решение в законную силу не вступило. По данным издания «Коммерсант-Прикамье», теплосети арендовали компании ООО «Сылва-Тепло» и «РЭМ-Сервис». Они взяли под контроль объекты Сылвенского сельского поселения, деревень Култаево, Кичаново, Петровка, Чуваки, Мокино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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