Суд признал незаконной аренду теплосетей в Пермском муниципальном округе

Арбитражный суд Пермского края обязал возвратить в муниципальную собственность тепловые сети в Пермском муниципальном округе. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Удовлетворены требования о признании недействительным договора аренды объектов жилищно-коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности. Указанное имущество должно передаваться по договору концессии, который возлагает на концессионера обязанность инвестировать в объекты, а не просто их эксплуатировать», — рассказали в надзорном ведомстве.
По решению суда, компания-арендатор должна вернуть муниципалитету тепловые сети протяженностью более шести километров. Решение в законную силу не вступило. По данным издания «Коммерсант-Прикамье», теплосети арендовали компании ООО «Сылва-Тепло» и «РЭМ-Сервис». Они взяли под контроль объекты Сылвенского сельского поселения, деревень Култаево, Кичаново, Петровка, Чуваки, Мокино.
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