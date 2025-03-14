На Кубани загорелся резервуар нефтезавода после атаки БПЛА

Shot: в Туапсе горит нефтезавод после ночной атаки ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП уже работают экстренные службы
На месте ЧП уже работают экстренные службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По предварительным данным, на территории нефтезавода в Туапсе после атаки украинского дрона загорелся один из резервуаров. Местные жители сообщили о прибивших на место пожарных расчетах.

«На территории Туапсинского НПЗ горит один из резервуаров», — со ссылкой на очевидцев передает telegram-канал Shot. В городе сейчас нормализовалась обстановка, а взрывы стихли, рассказывают горожане.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее в Туапсе включали сирены. В аэропорту Сочи вводили план «Ковер». Рейсы на вылет и прилет задерживали. По данным журналистов, ограничения уже сняли.

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По предварительным данным, на территории нефтезавода в Туапсе после атаки украинского дрона загорелся один из резервуаров. Местные жители сообщили о прибивших на место пожарных расчетах. «На территории Туапсинского НПЗ горит один из резервуаров», — со ссылкой на очевидцев передает telegram-канал Shot. В городе сейчас нормализовалась обстановка, а взрывы стихли, рассказывают горожане. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее в Туапсе включали сирены. В аэропорту Сочи вводили план «Ковер». Рейсы на вылет и прилет задерживали. По данным журналистов, ограничения уже сняли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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