Власти Кубани раскрыли правду о горящем нефтезаводе

Бойко: на Кубани загорелась нефтебаза, обошлось без пострадавших и погибших
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойко заявил, что в тушении пожара на нефтезаводе в Туапсе задействовано 16 пожарных расчетов
Бойко заявил, что в тушении пожара на нефтезаводе в Туапсе задействовано 16 пожарных расчетов Фото:

На территории нефтебазы в Туапсе (Краснодарский край) произошло возгорание резервуара. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко, который находится на месте происшествия. По его словам, обошлось без пострадавших и погибших.

«Сегодня в 03:07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы», — написал Бойко в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас находится на месте происшествия. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. По его словам, пожар уже находится под контролем спасательных служб.

В операции по тушению пожара задействовано 16 пожарных расчетов. Эффективная работа спасателей позволила оперативно приступить к ликвидации огня и предотвратить его распространение на соседние объекты.

Ранее стало известно, что 14 марта после атаки украинского дрона на нефтезавод в Туапсе загорелся один из резервуаров. Местные жители сообщили о прибытии пожарных расчетов, обстановка в городе уже нормализовалась. Минобороны РФ пока не предоставило комментарии.

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На территории нефтебазы в Туапсе (Краснодарский край) произошло возгорание резервуара. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко, который находится на месте происшествия. По его словам, обошлось без пострадавших и погибших. «Сегодня в 03:07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы», — написал Бойко в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас находится на месте происшествия. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. По его словам, пожар уже находится под контролем спасательных служб. В операции по тушению пожара задействовано 16 пожарных расчетов. Эффективная работа спасателей позволила оперативно приступить к ликвидации огня и предотвратить его распространение на соседние объекты. Ранее стало известно, что 14 марта после атаки украинского дрона на нефтезавод в Туапсе загорелся один из резервуаров. Местные жители сообщили о прибытии пожарных расчетов, обстановка в городе уже нормализовалась. Минобороны РФ пока не предоставило комментарии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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