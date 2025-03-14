Власти Кубани раскрыли правду о горящем нефтезаводе

На территории нефтебазы в Туапсе (Краснодарский край) произошло возгорание резервуара. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко, который находится на месте происшествия. По его словам, обошлось без пострадавших и погибших.
«Сегодня в 03:07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы», — написал Бойко в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас находится на месте происшествия. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. По его словам, пожар уже находится под контролем спасательных служб.
В операции по тушению пожара задействовано 16 пожарных расчетов. Эффективная работа спасателей позволила оперативно приступить к ликвидации огня и предотвратить его распространение на соседние объекты.
Ранее стало известно, что 14 марта после атаки украинского дрона на нефтезавод в Туапсе загорелся один из резервуаров. Местные жители сообщили о прибытии пожарных расчетов, обстановка в городе уже нормализовалась. Минобороны РФ пока не предоставило комментарии.
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