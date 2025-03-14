Появились кадры с мощным пожаром на нефтебазе в Туапсе

Shot опубликовал кадры возгорания НПЗ в Краснодарском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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В Краснодарском крае горит нефтебаза
В Краснодарском крае горит нефтебаза Фото:

В Туапсе загорелся нефтеперерабатывающий завод, опубликованы соответствующие кадры. В тушении крупного возгорания участвуют 16 пожарных расчетов. Об этом сообщает Shot.

«В Туапсе тушат НПЗ. <...> В данный момент пожарные пытаются локализовать возгорание», — передают авторы канала. Информацию о происшествии подтвердил глава района Сергей Бойко. Отмечается, что ситуация находится под контролем. Причиной возгорания послужила атака со стороны беспилотников. 

О пожаре стало известно этой ночью. О пострадавших в ходе происшествия не сообщается.

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В Туапсе загорелся нефтеперерабатывающий завод, опубликованы соответствующие кадры. В тушении крупного возгорания участвуют 16 пожарных расчетов. Об этом сообщает Shot. «В Туапсе тушат НПЗ. <...> В данный момент пожарные пытаются локализовать возгорание», — передают авторы канала. Информацию о происшествии подтвердил глава района Сергей Бойко. Отмечается, что ситуация находится под контролем. Причиной возгорания послужила атака со стороны беспилотников.  О пожаре стало известно этой ночью. О пострадавших в ходе происшествия не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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