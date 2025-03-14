В Роскачестве рассказали, что поможет справиться с голодом во время Великого поста

Во время Великого поста в свой рацион стоит добавить орехи и бобовые, они помогут справиться с голодом и разнообразить привычное меню. Об этом сообщили специалисты в пресс-службе Роскачества.
«Один из самых эффективных способов не поддаваться соблазнам — заранее составлять план питания. Выделите время для изучения рецептов, чтобы разнообразить свой рацион. Включите в него различные овощи, фрукты, бобовые, злаки и орехи. Это не только поможет избежать постного голода, но и значительно разнообразит привычное меню», — заявили в ведомстве. Информацию приводит NEWS.Ru.
Кроме того, эксперты подчеркнули важность употребления достаточного количества воды, которая играет ключевую роль в контроле аппетита и поддержании энергетического баланса организма. В Роскачестве также рекомендуют добавить в воду лимон, мяту или имбирь для разнообразия и улучшения обмена веществ, а также обогатить рацион свежими или запеченными овощами и фруктами для насыщения его витаминами и минералами.
Ранее стало известно, что только 14% россиян намерены соблюдать Великий пост в течение всего срока, считая его полезным для духовного и физического здоровья. 83% респондентов не планируют поститься из-за здоровья или личных обстоятельств, при этом некоторые считают более важным вести праведный образ жизни, чем строго соблюдать пищевые ограничения, передает «Ридус».
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