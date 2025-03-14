В Роскачестве рассказали, что поможет справиться с голодом во время Великого поста

Роскачество: орехи и бобовые помогут справиться с голодом во время поста
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Чтобы разнообразить меню во время Великого поста, можно добавить в него орехи, заявили в Роскачестве
Чтобы разнообразить меню во время Великого поста, можно добавить в него орехи, заявили в Роскачестве Фото:

Во время Великого поста в свой рацион стоит добавить орехи и бобовые, они помогут справиться с голодом и разнообразить привычное меню. Об этом сообщили специалисты в пресс-службе Роскачества.

«Один из самых эффективных способов не поддаваться соблазнам — заранее составлять план питания. Выделите время для изучения рецептов, чтобы разнообразить свой рацион. Включите в него различные овощи, фрукты, бобовые, злаки и орехи. Это не только поможет избежать постного голода, но и значительно разнообразит привычное меню», — заявили в ведомстве. Информацию приводит NEWS.Ru.

Кроме того, эксперты подчеркнули важность употребления достаточного количества воды, которая играет ключевую роль в контроле аппетита и поддержании энергетического баланса организма. В Роскачестве также рекомендуют добавить в воду лимон, мяту или имбирь для разнообразия и улучшения обмена веществ, а также обогатить рацион свежими или запеченными овощами и фруктами для насыщения его витаминами и минералами.

Ранее стало известно, что только 14% россиян намерены соблюдать Великий пост в течение всего срока, считая его полезным для духовного и физического здоровья. 83% респондентов не планируют поститься из-за здоровья или личных обстоятельств, при этом некоторые считают более важным вести праведный образ жизни, чем строго соблюдать пищевые ограничения, передает «Ридус».

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Во время Великого поста в свой рацион стоит добавить орехи и бобовые, они помогут справиться с голодом и разнообразить привычное меню. Об этом сообщили специалисты в пресс-службе Роскачества. «Один из самых эффективных способов не поддаваться соблазнам — заранее составлять план питания. Выделите время для изучения рецептов, чтобы разнообразить свой рацион. Включите в него различные овощи, фрукты, бобовые, злаки и орехи. Это не только поможет избежать постного голода, но и значительно разнообразит привычное меню», — заявили в ведомстве. Информацию приводит NEWS.Ru. Кроме того, эксперты подчеркнули важность употребления достаточного количества воды, которая играет ключевую роль в контроле аппетита и поддержании энергетического баланса организма. В Роскачестве также рекомендуют добавить в воду лимон, мяту или имбирь для разнообразия и улучшения обмена веществ, а также обогатить рацион свежими или запеченными овощами и фруктами для насыщения его витаминами и минералами. Ранее стало известно, что только 14% россиян намерены соблюдать Великий пост в течение всего срока, считая его полезным для духовного и физического здоровья. 83% респондентов не планируют поститься из-за здоровья или личных обстоятельств, при этом некоторые считают более важным вести праведный образ жизни, чем строго соблюдать пищевые ограничения, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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