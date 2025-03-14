Советник Трампа «осторожно оптимистично» высказался по урегулированию на Украине

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц выразил осторожный оптимизм по поводу перспектив урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что окончательные решения по этому вопросу будут приниматься после получения отчета от спецпосланника Стива Уиткоффа, который недавно посетил Москву.
«Я не буду объявлять ничего или вести переговоры по телевидению, конечно, не забегая вперед президента, но у нас есть осторожный оптимизм», — сказал Уолтц в интервью телеканалу Fox News. Он также добавил, что спецпосланник Уиткофф «привезет для оценки» важную информацию, полученную в ходе его визита в Россию.
Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву 13 марта для проведения переговоров с российскими представителями «высокого ранга» по урегулированию конфликта на Украине. Его визит длился около часа, после чего он покинул посольство США в Москве, произнеся благодарственную речь на английском языке, передает RT. О ходе переговоров он так и не высказался, оставив интригу до официальных заявлений Москвы или Вашингтона.
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