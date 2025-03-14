Москву и Подмосковье атаковали беспилотники: карта

Утром 14 марта жители Москвы и Подмосковья столкнулись с серией взрывов. Очевидцы сообщали о громких звуках и задымлении в различных районах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о трех сбитых дронах в регионе. Обломки одного их них упали на территорию частного дома в районе Новой Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Глава столицы Сергей Собянин также подтвердил работу средств противовоздушной обороны (ПВО), сообщив о четырех сбитых дронах. URA.RU публикует карту взрывов, ссылаясь на сообщения от граждан.
«Коттеджный поселок в Новой Москве. В частный дом попали обломки БПЛА», — уточнили журналисты ТАСС. Они сослались на заявления силовых структур.
В течение последнего часа поступали сообщения о взрывах как в самой Москве, так и в ее окрестностях. В частности, звуки взрывов были слышны на Киевской улице и Кутузовском проспекте. Telegram-канал Baza уточнил, что один из взрывов произошел в многоэтажном здании на Резервном проезде, где сейчас работают оперативные службы.
Жители Московской области также сообщали о взрывах. Очевидцы из Одинцово, Щелково и Балашихи отмечали появление дыма и громких звуков, схожих со взрывами. В частности, в жилом комплексе «Южная Битца», расположенном недалеко от Москвы, также был замечен столб дыма после громкого звука.
Спустя время губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что над регионом были сбиты три вражеских беспилотника. Пострадавших нет, добавил он.
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