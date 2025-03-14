Части россиян раскрыли, как повысить размер пенсии

Предприниматели могут увеличить размер своих будущих пенсий через дополнительные страховые взносы, отсрочку выхода на пенсию и совмещение предпринимательской деятельности с работой по найму. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Можно добровольно уплачивать дополнительные страховые взносы, что позволит накопить больше пенсионных баллов», — заявил Говырин. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что помимо этого возможна и отсрочка выхода на пенсию, так как за каждый год позднего обращения размер выплат увеличивается за счет повышающих коэффициентов. Кроме того, Говырин отметил, что совмещение предпринимательской деятельности с работой по найму увеличивает пенсионные права, поскольку в этом случае страховые взносы уплачивает еще и работодатель.
Также депутат указал на особенности пенсионного страхования для самозанятых, которые имеют право на добровольное уплачивание взносов. Это дает им возможность формировать необходимый стаж и накапливать пенсионные баллы. Говырин подчеркнул важность раннего начала подготовки к пенсии для достижения достойных выплат в будущем.
В России для увеличения размера будущих пенсий гражданам предлагается использовать различные стратегии, включая официальное оформление трудовых отношений, отсрочку выхода на пенсию и активное управление пенсионными активами. Эти меры позволяют накапливать необходимое количество пенсионных баллов и стаж, что важно для получения достойных выплат в будущем.
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