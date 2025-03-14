Части россиян раскрыли, как повысить размер пенсии

Говырин: предприниматели могут увеличить свои пенсии, отсрочив выход на пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Говырин заявил, что самозанятые могут добровольно уплачивать взносы для формирования стажа и пенсионных баллов
Говырин заявил, что самозанятые могут добровольно уплачивать взносы для формирования стажа и пенсионных баллов Фото:

Предприниматели могут увеличить размер своих будущих пенсий через дополнительные страховые взносы, отсрочку выхода на пенсию и совмещение предпринимательской деятельности с работой по найму. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Можно добровольно уплачивать дополнительные страховые взносы, что позволит накопить больше пенсионных баллов», — заявил Говырин. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что помимо этого возможна и отсрочка выхода на пенсию, так как за каждый год позднего обращения размер выплат увеличивается за счет повышающих коэффициентов. Кроме того, Говырин отметил, что совмещение предпринимательской деятельности с работой по найму увеличивает пенсионные права, поскольку в этом случае страховые взносы уплачивает еще и работодатель.

Также депутат указал на особенности пенсионного страхования для самозанятых, которые имеют право на добровольное уплачивание взносов. Это дает им возможность формировать необходимый стаж и накапливать пенсионные баллы. Говырин подчеркнул важность раннего начала подготовки к пенсии для достижения достойных выплат в будущем.

В России для увеличения размера будущих пенсий гражданам предлагается использовать различные стратегии, включая официальное оформление трудовых отношений, отсрочку выхода на пенсию и активное управление пенсионными активами. Эти меры позволяют накапливать необходимое количество пенсионных баллов и стаж, что важно для получения достойных выплат в будущем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприниматели могут увеличить размер своих будущих пенсий через дополнительные страховые взносы, отсрочку выхода на пенсию и совмещение предпринимательской деятельности с работой по найму. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. «Можно добровольно уплачивать дополнительные страховые взносы, что позволит накопить больше пенсионных баллов», — заявил Говырин. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что помимо этого возможна и отсрочка выхода на пенсию, так как за каждый год позднего обращения размер выплат увеличивается за счет повышающих коэффициентов. Кроме того, Говырин отметил, что совмещение предпринимательской деятельности с работой по найму увеличивает пенсионные права, поскольку в этом случае страховые взносы уплачивает еще и работодатель. Также депутат указал на особенности пенсионного страхования для самозанятых, которые имеют право на добровольное уплачивание взносов. Это дает им возможность формировать необходимый стаж и накапливать пенсионные баллы. Говырин подчеркнул важность раннего начала подготовки к пенсии для достижения достойных выплат в будущем. В России для увеличения размера будущих пенсий гражданам предлагается использовать различные стратегии, включая официальное оформление трудовых отношений, отсрочку выхода на пенсию и активное управление пенсионными активами. Эти меры позволяют накапливать необходимое количество пенсионных баллов и стаж, что важно для получения достойных выплат в будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...