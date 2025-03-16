Магазины для бедных передумали судиться с челябинским экс-депутатом Госдумы

Оператор жестких дискаунтеров, компания «Ритейсервис 42», не будет продолжать суд с челябинским бизнесменом и экс-депутатом Госдумы РФ Андреем Барышевым. Как следует из материалов процесса, фирма отозвала апелляционную жалобу.
«Принять отказ ООО „Ритейлсервис 42“ от апелляционной жалобы на определение Арбитражного суда Челябинской области. Производство по апелляционной жалобе прекратить», — отмечено в определении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (имеется в распоряжении URA.RU).
В ноябре 2023 года компания «Ритейлсервис 42», работающая под брендами «Светофора» и «Маяка», сообщила о расторжении договора аренды и освобождении арендуемых четырех помещений. Свои намерения фирма до февраля 2024 года не исполнила. Барышев, который успел найти нового арендатора Николая Глухова, не смог его вовремя разместить на площадях, что стало причиной полуторамиллионного штрафа. Эти деньги он взыскал с «Ритейлсервис 42», как и долг по аренде в 1,4 млн рублей.
В суд была подана серия других исков на 6,2 млн рублей. Новые претензии, суды по которым идут до сих пор, связаны с тем, что дискаунтер продолжил пользоваться помещениями. В декабре 2024 года Барышев взыскал понесенные судебные расходы, которые ответчик хотел оспорить, но не стал этого делать.
В ноябре 2024 года Барышев сообщил URA.RU, что спор продолжился в силу неисполненных требований. Руководство «Ритейлсервис 42» на запросы информагентства не отвечает.
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