Челябинский экс-депутат Госдумы взыскал судебные расходы с магазинов для бедных

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Не сумевшие вовремя выехать с арендованных площадей магазины для бедных заплатят судебные издержки
Не сумевшие вовремя выехать с арендованных площадей магазины для бедных заплатят судебные издержки Фото:

Бывший депутат Госдумы РФ Андрей Барышев в Челябинске взыскал с сети жестких дискаунтеров, называемых магазинами для бедных, судебные расходы. Как следует из материалов дела, арендатор отказывался самостоятельно покидать помещения, за которые не платил.

«Информация о принятом судебном акте. Удовлетворить заявление», — отмечено на сайте суда. Барышев доказал правомерность взыскания 225 тысяч рублей.

В июне бизнесмен добился взыскания задолженности по аренде в сумме 1,4 млн рублей. Долг накопился с 21 января. Также были взысканы неустойка и штраф в размере 1,5 млн рублей.

История началась в ноябре 2023 года. Арендовавшая в Курчатовском районе помещения компания «Ритейлсервис 42» уведомила тогда, что намерена расторгнуть договор аренды и освободить площади до 1 февраля 2024 года. Барышев на эти помещения нашел нового арендатора Николая Глухова, с которым к февралю должен был подписать договор аренды, но сделать этого не смог.

На основании предварительного соглашения, сторона, не исполнившая обязательств, обязалась перечислить другой штраф в размере 1,5 млн рублей. Деньги Барышев отдал, а затем взыскал их с магазинов для бедных. Ответчиком в процессе выступают челябинские операторы сетей «Маяк» и «Светофор». В серии новых исков осенью Барышев потребовал от партнера выплаты 6,2 млн рублей. 

В ноябре экс-депутат сообщил URA.RU, что, несмотря на судебные разбирательства, отношения с арендатором продолжились до момента освобождения площадей. В компании «Ритейлсервис 42» на запросы информагентства не ответили.

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Бывший депутат Госдумы РФ Андрей Барышев в Челябинске взыскал с сети жестких дискаунтеров, называемых магазинами для бедных, судебные расходы. Как следует из материалов дела, арендатор отказывался самостоятельно покидать помещения, за которые не платил. «Информация о принятом судебном акте. Удовлетворить заявление», — отмечено на сайте суда. Барышев доказал правомерность взыскания 225 тысяч рублей. В июне бизнесмен добился взыскания задолженности по аренде в сумме 1,4 млн рублей. Долг накопился с 21 января. Также были взысканы неустойка и штраф в размере 1,5 млн рублей. История началась в ноябре 2023 года. Арендовавшая в Курчатовском районе помещения компания «Ритейлсервис 42» уведомила тогда, что намерена расторгнуть договор аренды и освободить площади до 1 февраля 2024 года. Барышев на эти помещения нашел нового арендатора Николая Глухова, с которым к февралю должен был подписать договор аренды, но сделать этого не смог. На основании предварительного соглашения, сторона, не исполнившая обязательств, обязалась перечислить другой штраф в размере 1,5 млн рублей. Деньги Барышев отдал, а затем взыскал их с магазинов для бедных. Ответчиком в процессе выступают челябинские операторы сетей «Маяк» и «Светофор». В серии новых исков осенью Барышев потребовал от партнера выплаты 6,2 млн рублей.  В ноябре экс-депутат сообщил URA.RU, что, несмотря на судебные разбирательства, отношения с арендатором продолжились до момента освобождения площадей. В компании «Ритейлсервис 42» на запросы информагентства не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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