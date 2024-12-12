Челябинский экс-депутат Госдумы взыскал судебные расходы с магазинов для бедных

Бывший депутат Госдумы РФ Андрей Барышев в Челябинске взыскал с сети жестких дискаунтеров, называемых магазинами для бедных, судебные расходы. Как следует из материалов дела, арендатор отказывался самостоятельно покидать помещения, за которые не платил.
«Информация о принятом судебном акте. Удовлетворить заявление», — отмечено на сайте суда. Барышев доказал правомерность взыскания 225 тысяч рублей.
В июне бизнесмен добился взыскания задолженности по аренде в сумме 1,4 млн рублей. Долг накопился с 21 января. Также были взысканы неустойка и штраф в размере 1,5 млн рублей.
История началась в ноябре 2023 года. Арендовавшая в Курчатовском районе помещения компания «Ритейлсервис 42» уведомила тогда, что намерена расторгнуть договор аренды и освободить площади до 1 февраля 2024 года. Барышев на эти помещения нашел нового арендатора Николая Глухова, с которым к февралю должен был подписать договор аренды, но сделать этого не смог.
На основании предварительного соглашения, сторона, не исполнившая обязательств, обязалась перечислить другой штраф в размере 1,5 млн рублей. Деньги Барышев отдал, а затем взыскал их с магазинов для бедных. Ответчиком в процессе выступают челябинские операторы сетей «Маяк» и «Светофор». В серии новых исков осенью Барышев потребовал от партнера выплаты 6,2 млн рублей.
В ноябре экс-депутат сообщил URA.RU, что, несмотря на судебные разбирательства, отношения с арендатором продолжились до момента освобождения площадей. В компании «Ритейлсервис 42» на запросы информагентства не ответили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!