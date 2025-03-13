В Челябинске отстранили от работы директора медцентра, откуда массово ушли врачи

Сергея Максимова, директора территориального центра медицины катастроф Челябинской области (ТЦМК ЧО), откуда массово уволились врачи, отстранили от работы. Об этом URA.RU сообщил в региональном министерстве здравоохранения.
«В центре медицины катастроф будет проведена комплексная проверка. Возлагаем исполнение обязанностей», — сообщили URA.RU в минздраве Челябинской области. Максимова отстранят от должности на время проведения проверки, то есть до конца марта.
Из ТЦМК ЧО ранее полным составом ранее уволился отдел гражданской обороны (ГО), заявление готовы были написать еще три врача и фельдшер. Сотрудники говорят, что ситуация ухудшилась с появлением нового директора Максимова. Он морально давит на врачей и фельдшеров и заставляет выполнять задачи, которые не предусмотрены инструкциями.
Руководитель в ответ обвинил сотрудников в безделье. Сообщил, что не боится остаться без врачей и просто наберет новую команду. «Если вас не устраивает руководство, то, пожалуйста [уходите]», — сказал Максимов.
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