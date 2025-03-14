Песков рассказал о напутствии Путина новому послу России в США

Песков: Путин поставил Дарчиеву задачу развивать отношения с США
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Песков заявил, что Дарчиев как посол РФ в США должен будет отстаивать интересы России
Песков заявил, что Дарчиев как посол РФ в США должен будет отстаивать интересы России Фото:

Президент России Владимир Путин поставил новые задачи перед посланником РФ в США Александром Дарчиевым. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, он должен будет сосредоточиться на развитии отношений между Россией и США, а также на защите интересов своей страны.

«Развивать отношения с США и отстаивать интересы России», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов кремлевского пула РИА Новости о напутствии президента новому послу. Его слова приводит telegram-канал корреспондентов. 

Александр Дарчиев, который ранее занимал должности директора департамента Северной Америки МИД РФ и посла РФ в Канаде, был назначен новым послом РФ в США 6 марта, заменив Анатолия Антонова. Это решение было одобрено США. Дарчиев известен своим опытом работы в Северной Америке и участием в переговорах на высоком уровне, что предопределило его кандидатуру на данную должность.

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Президент России Владимир Путин поставил новые задачи перед посланником РФ в США Александром Дарчиевым. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, он должен будет сосредоточиться на развитии отношений между Россией и США, а также на защите интересов своей страны. «Развивать отношения с США и отстаивать интересы России», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов кремлевского пула РИА Новости о напутствии президента новому послу. Его слова приводит telegram-канал корреспондентов.  Александр Дарчиев, который ранее занимал должности директора департамента Северной Америки МИД РФ и посла РФ в Канаде, был назначен новым послом РФ в США 6 марта, заменив Анатолия Антонова. Это решение было одобрено США. Дарчиев известен своим опытом работы в Северной Америке и участием в переговорах на высоком уровне, что предопределило его кандидатуру на данную должность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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