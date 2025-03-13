13 марта 2025

Из ХМАО запускают прямые авиарейсы в Баку

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижневартовск и Баку свяжет авиасообщение
Нижневартовск и Баку свяжет авиасообщение Фото:

Нижневартовск (ХМАО) и столицу Азербайджана Баку свяжет прямое авиасообщение. Перелеты будет выполнять компания IrAero.

Из Нижневартовска запускают прямые авиарейсы в Баку (столицу Азербайджана). Перелеты стартуют в апреле.

«Время в пути составит около четырех часов», — следует из информации на сайте авиакомпании IrAero. Рейсы будут выполнять по пятницам.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запускает прямые рейсы по маршруту Сургут — Анталья. Первый вылет запланирован на 2 июня. Также авиакомпания «РусЛайн» весной запустила прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург.

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Нижневартовск (ХМАО) и столицу Азербайджана Баку свяжет прямое авиасообщение. Перелеты будет выполнять компания IrAero. Из Нижневартовска запускают прямые авиарейсы в Баку (столицу Азербайджана). Перелеты стартуют в апреле. «Время в пути составит около четырех часов», — следует из информации на сайте авиакомпании IrAero. Рейсы будут выполнять по пятницам. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запускает прямые рейсы по маршруту Сургут — Анталья. Первый вылет запланирован на 2 июня. Также авиакомпания «РусЛайн» весной запустила прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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