Из ХМАО запускают прямые авиарейсы в Баку

Нижневартовск (ХМАО) и столицу Азербайджана Баку свяжет прямое авиасообщение. Перелеты будет выполнять компания IrAero.
Из Нижневартовска запускают прямые авиарейсы в Баку (столицу Азербайджана). Перелеты стартуют в апреле.
«Время в пути составит около четырех часов», — следует из информации на сайте авиакомпании IrAero. Рейсы будут выполнять по пятницам.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запускает прямые рейсы по маршруту Сургут — Анталья. Первый вылет запланирован на 2 июня. Также авиакомпания «РусЛайн» весной запустила прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!