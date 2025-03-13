Участнику СВО из Екатеринбурга отказали в выплате за инвалидность

В Екатеринбурге управление соцполитики №25 отказало в единовременной выплате за инвалидность первой группы участнику спецоперации на Украине. Боец получил серьезное ранение в боях за Бахмут (Артемовск, ДНР), рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Мужчина обратился в управление социальной политики №25 с заявлением о назначении выплаты. Сумма, подлежащая выплате дополнительно в связи с установлением инвалидности первой группы, составила 350 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. Солдату отказали в выплате, несмотря на предоставленные документы, доказывающие участие в СВО и ранение.
К делу подключилась прокуратура, которая направила иск с требованием восстановить права военнослужащего. Как итог, Чкаловский райсуд обязал учреждение выплатить бойцу средства.
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