13 марта 2025

Участнику СВО из Екатеринбурга отказали в выплате за инвалидность

© Служба новостей «URA.RU»
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Солдат получил ранение в боях за Бахмут (архивное фото)
Солдат получил ранение в боях за Бахмут (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге управление соцполитики №25 отказало в единовременной выплате за инвалидность первой группы участнику спецоперации на Украине. Боец получил серьезное ранение в боях за Бахмут (Артемовск, ДНР), рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Мужчина обратился в управление социальной политики №25 с заявлением о назначении выплаты. Сумма, подлежащая выплате дополнительно в связи с установлением инвалидности первой группы, составила 350 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. Солдату отказали в выплате, несмотря на предоставленные документы, доказывающие участие в СВО и ранение.

К делу подключилась прокуратура, которая направила иск с требованием восстановить права военнослужащего. Как итог, Чкаловский райсуд обязал учреждение выплатить бойцу средства.

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В Екатеринбурге управление соцполитики №25 отказало в единовременной выплате за инвалидность первой группы участнику спецоперации на Украине. Боец получил серьезное ранение в боях за Бахмут (Артемовск, ДНР), рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Мужчина обратился в управление социальной политики №25 с заявлением о назначении выплаты. Сумма, подлежащая выплате дополнительно в связи с установлением инвалидности первой группы, составила 350 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. Солдату отказали в выплате, несмотря на предоставленные документы, доказывающие участие в СВО и ранение. К делу подключилась прокуратура, которая направила иск с требованием восстановить права военнослужащего. Как итог, Чкаловский райсуд обязал учреждение выплатить бойцу средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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