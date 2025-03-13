13 марта 2025

Челябинским рыбакам напомнили запреты в нерестовый период

В Челябинской области с 25 апреля стартует нерестовый период
© Служба новостей «URA.RU»
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Запреты на вылов рыбы действуют в нерестовый период
Запреты на вылов рыбы действуют в нерестовый период Фото:

С 25 апреля в Челябинской области начнется период нереста, в связи с чем будут введены специфические ограничения для рыболовов. Председатель регионального рыбацкого комитета Михаил Акатьев поделился с URA.RU информацией о сроках и запретах на вылов рыбы, которые будут действовать в 2025 году.

«Действующие запреты те же. На трех водоемах Челябинской области — Троицком и Южноуральском водохранилищах и озере Улагач нерестовый запрет начинается раньше, с 25 апреля, и продлится до 5 июня. На остальных водоемах запрет стартует чуть позже, с 5 мая по 15 июня», — рассказал URA.RU Акатьев. Также круглый год нельзя добывать рыбу в реке Теча, включая ее притоки.

Акатьев подчеркнул, что разрешение на рыбалку ограничено использованием одной удочки с двумя крючками, причем возможна ловля только с берега. Он также добавил, что крючок «тройник», имеющий три зубца, рассматривается как единичный крючок. Инструкцию по ловле рыбы в нерестовый период читайте на сайте URA.RU.

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С 25 апреля в Челябинской области начнется период нереста, в связи с чем будут введены специфические ограничения для рыболовов. Председатель регионального рыбацкого комитета Михаил Акатьев поделился с URA.RU информацией о сроках и запретах на вылов рыбы, которые будут действовать в 2025 году. «Действующие запреты те же. На трех водоемах Челябинской области — Троицком и Южноуральском водохранилищах и озере Улагач нерестовый запрет начинается раньше, с 25 апреля, и продлится до 5 июня. На остальных водоемах запрет стартует чуть позже, с 5 мая по 15 июня», — рассказал URA.RU Акатьев. Также круглый год нельзя добывать рыбу в реке Теча, включая ее притоки. Акатьев подчеркнул, что разрешение на рыбалку ограничено использованием одной удочки с двумя крючками, причем возможна ловля только с берега. Он также добавил, что крючок «тройник», имеющий три зубца, рассматривается как единичный крючок. Инструкцию по ловле рыбы в нерестовый период читайте на сайте URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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