Челябинским рыбакам напомнили запреты в нерестовый период

С 25 апреля в Челябинской области начнется период нереста, в связи с чем будут введены специфические ограничения для рыболовов. Председатель регионального рыбацкого комитета Михаил Акатьев поделился с URA.RU информацией о сроках и запретах на вылов рыбы, которые будут действовать в 2025 году.
«Действующие запреты те же. На трех водоемах Челябинской области — Троицком и Южноуральском водохранилищах и озере Улагач нерестовый запрет начинается раньше, с 25 апреля, и продлится до 5 июня. На остальных водоемах запрет стартует чуть позже, с 5 мая по 15 июня», — рассказал URA.RU Акатьев. Также круглый год нельзя добывать рыбу в реке Теча, включая ее притоки.
Акатьев подчеркнул, что разрешение на рыбалку ограничено использованием одной удочки с двумя крючками, причем возможна ловля только с берега. Он также добавил, что крючок «тройник», имеющий три зубца, рассматривается как единичный крючок. Инструкцию по ловле рыбы в нерестовый период читайте на сайте URA.RU.
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