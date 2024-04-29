Челябинцам подготовили инструкцию по рыбалке в нерестовый период

Челябинский рыбацкий комитет: в период нереста рыбу можно ловить только с берега

30 апреля 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Рыбакам запрещено в нерестовый период рыбачить с лодки, а сети под запретом всегда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителям Челябинской области столкнулись с рядом запретов по рыбалке в нерестовый период, который стартовал 25 апреля. Инструкцию о том, как рыбачить в это время, предоставил URA.RU председатель рыбацкого комитета региона Михаил Акатьев. «В нерестовый период рыбачить можно только с берега, не заходя в воду. Удочку забрасывать также можно только с сухого места, не используя сапоги либо забродники. В руках рыбак может иметь только одну удочку (поплавочную, фидерную или спиннинг), на которой расположены один или два крючка (двойник или тройник считается за один крючок)», — поделился с URA.RU Акатьев. Перед рыбалкой нужно убедиться, что автомобиль рыбака находится на расстоянии 50 метров от озера и 200 метров от реки — это так называемая водоохранная зона. Она измеряется не от уреза воды, а имеет четкие географические координаты. «Я всегда рекомендую отшагать примерно 60 шагов от берега озера, тогда машина стоит вполне нормально. Ни в коем случае не берите с собой сети или раколовки — сети запрещены всегда, а раков ловить в нерестовый период нельзя. Если решили покататься на лодке, то с собой не должно быть ни одной удочки, даже в зачехленном виде», — добавил Акатьев. Забрасывать удочку из лодки, которая пришвартована у берега, также запрещено. Размер рыбы и объемы вылова, которые можно оставить себе, в нерестовый период не отличаются от обычного времени года. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 25 апреля стартовал нерестовый период, который накладывает ряд ограничений для любителей рыбалки. Жителям региона напомнили, что круглогодично запрещено вылавливать шесть видов рыбы и раков, которые занесены в Красную книгу РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Челябинской области столкнулись с рядом запретов по рыбалке в нерестовый период, который стартовал 25 апреля. Инструкцию о том, как рыбачить в это время, предоставил URA.RU председатель рыбацкого комитета региона Михаил Акатьев. «В нерестовый период рыбачить можно только с берега, не заходя в воду. Удочку забрасывать также можно только с сухого места, не используя сапоги либо забродники. В руках рыбак может иметь только одну удочку (поплавочную, фидерную или спиннинг), на которой расположены один или два крючка (двойник или тройник считается за один крючок)», — поделился с URA.RU Акатьев. Перед рыбалкой нужно убедиться, что автомобиль рыбака находится на расстоянии 50 метров от озера и 200 метров от реки — это так называемая водоохранная зона. Она измеряется не от уреза воды, а имеет четкие географические координаты. «Я всегда рекомендую отшагать примерно 60 шагов от берега озера, тогда машина стоит вполне нормально. Ни в коем случае не берите с собой сети или раколовки — сети запрещены всегда, а раков ловить в нерестовый период нельзя. Если решили покататься на лодке, то с собой не должно быть ни одной удочки, даже в зачехленном виде», — добавил Акатьев. Забрасывать удочку из лодки, которая пришвартована у берега, также запрещено. Размер рыбы и объемы вылова, которые можно оставить себе, в нерестовый период не отличаются от обычного времени года. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 25 апреля стартовал нерестовый период, который накладывает ряд ограничений для любителей рыбалки. Жителям региона напомнили, что круглогодично запрещено вылавливать шесть видов рыбы и раков, которые занесены в Красную книгу РФ.