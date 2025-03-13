13 марта 2025

Главреду «Вечерних ведомостей» грозит арест за два поста

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург , постников владислав
Владислав Постников был арестован 1 марта Фото:
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Задержание главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге

Главному редактору екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владиславу Постникову грозит 15 суток административного ареста за две старые публикации в личном telegram-канале. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов.

По его словам, первая публикация появилась в канале в 2020 году. В ней нашли изображение гранаты «лимонки», которая является запрещенным символом Национал-большевистской партии (признана в РФ экстремистской организацией, чья деятельность запрещена). «Данный пост был удален 1 марта. Выявили его 28 февраля», — отметил защитник.

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Второй пост силовики вскрыли 4 марта. Он опубликован 25 октября 2020-го. На одной из фотографий запечатлен значок «Штаба Навального», который признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен.

Оформление процессуальных документов контролируют сотрудники свердловской полиции, отметил Краснов. Скоро Постникова привезут в суд для рассмотрения дела. Вечером 14 марта он должен был освободиться из спецприемника, в который попал 1 марта.

«Это классический пример бесконечной административной „карусели“, когда сотрудники полиции уже „выявили правонарушения“, но вменяют их постепенно, а не единой совокупностью, не давая тем самым человеку выйти из спецприемника месяцами. Тот факт, что 28 февраля 2025 года акт осмотра составлялся нижнетагильской полицией, указывает на заранее запланированную „карусель“», — заключил Краснов.

Постникова задержали вечером 28 февраля возле редакции. Его обвинили в демонстрации запрещенной символики. 1 марта его арестовали на 14 суток. Владислав вину отрицает. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Главному редактору екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владиславу Постникову грозит 15 суток административного ареста за две старые публикации в личном telegram-канале. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов. По его словам, первая публикация появилась в канале в 2020 году. В ней нашли изображение гранаты «лимонки», которая является запрещенным символом Национал-большевистской партии (признана в РФ экстремистской организацией, чья деятельность запрещена). «Данный пост был удален 1 марта. Выявили его 28 февраля», — отметил защитник. Второй пост силовики вскрыли 4 марта. Он опубликован 25 октября 2020-го. На одной из фотографий запечатлен значок «Штаба Навального», который признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен. Оформление процессуальных документов контролируют сотрудники свердловской полиции, отметил Краснов. Скоро Постникова привезут в суд для рассмотрения дела. Вечером 14 марта он должен был освободиться из спецприемника, в который попал 1 марта. «Это классический пример бесконечной административной „карусели“, когда сотрудники полиции уже „выявили правонарушения“, но вменяют их постепенно, а не единой совокупностью, не давая тем самым человеку выйти из спецприемника месяцами. Тот факт, что 28 февраля 2025 года акт осмотра составлялся нижнетагильской полицией, указывает на заранее запланированную „карусель“», — заключил Краснов. Постникова задержали вечером 28 февраля возле редакции. Его обвинили в демонстрации запрещенной символики. 1 марта его арестовали на 14 суток. Владислав вину отрицает. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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