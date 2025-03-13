Арестованному главреду «Вечерних ведомостей» грозит новое дело

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Личный прием председателя ЕГД Анны Гурарий по вопросу застройки парка 50-летия ВЛКСМ. Екатеринбург, постников владислав
Завтра Владислав Постников должен выйти из спецприемника Фото:
новость из сюжета
Задержание главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге

Против арестованного за демонстрацию экстремистской символики главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова могут возбудить новое административное дело. При этом 14 марта журналист должен выйти из спецприемника, сообщил URA.RU адвокат Георгий Краснов.

«Завтра утром Владислава Постникова доставят в полицию Нижнего Тагила, где в отношении него будет составлен еще один протокол по ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики). Пока неизвестно, какую публикацию прошлых лет в очередной раз нашли сотрудники областного ГУ МВД, которые лично занимаются Постниковым», — сказал защитник.

Он предполагает, что 14 марта Постникова могут отвезти в Ленинский райсуд Нижнего Тагила для рассмотрения административного дела. «Как и прежде, высока вероятность ареста», — отметил Краснов.

Постникова задержали вечером 28 февраля возле редакции. Его обвинили в демонстрации запрещенной символики логотипа «Штаба Навального», который признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен. Ему назначили 14 суток ареста. Эту публикацию Владислав сделал еще в 2021 году. В ней он рассказывал о фейковых видео с Алексеем Навальным (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Леонидом Волковым (признан иноагентом), которые якобы призывали бойкотировать выборы в Госдуму.

Сам Владислав вину отрицает. Он уверяет, что своим постом наоборот призывал людей идти на выборы. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Против арестованного за демонстрацию экстремистской символики главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова могут возбудить новое административное дело. При этом 14 марта журналист должен выйти из спецприемника, сообщил URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Завтра утром Владислава Постникова доставят в полицию Нижнего Тагила, где в отношении него будет составлен еще один протокол по ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики). Пока неизвестно, какую публикацию прошлых лет в очередной раз нашли сотрудники областного ГУ МВД, которые лично занимаются Постниковым», — сказал защитник. Он предполагает, что 14 марта Постникова могут отвезти в Ленинский райсуд Нижнего Тагила для рассмотрения административного дела. «Как и прежде, высока вероятность ареста», — отметил Краснов. Постникова задержали вечером 28 февраля возле редакции. Его обвинили в демонстрации запрещенной символики логотипа «Штаба Навального», который признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен. Ему назначили 14 суток ареста. Эту публикацию Владислав сделал еще в 2021 году. В ней он рассказывал о фейковых видео с Алексеем Навальным (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Леонидом Волковым (признан иноагентом), которые якобы призывали бойкотировать выборы в Госдуму. Сам Владислав вину отрицает. Он уверяет, что своим постом наоборот призывал людей идти на выборы. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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