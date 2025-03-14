Путин передал спецпосланнику Уиткоффу сообщение для Трампа

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Владимир Путин передал для Дональда Трампа сообщение через Стива Уиткоффа
Владимир Путин передал для Дональда Трампа сообщение через Стива Уиткоффа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российский президент Владимир Путин передал дополнительные сигналы от РФ для американского президента Дональда Трампа. Лидер страны сделал это через спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который приехал в РФ для переговоров. 

«По Уиткоффу. Он вчера был здесь [в России]. Путин его принял. Через него была представлена России дополнительная информация от США. Также Путин в ответ передал дополнительные сигналы для Трампа», — рассказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф покинул Москву после закрытой встречи с Путиным. Она проходила накануне.

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Российский президент Владимир Путин передал дополнительные сигналы от РФ для американского президента Дональда Трампа. Лидер страны сделал это через спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который приехал в РФ для переговоров.  «По Уиткоффу. Он вчера был здесь [в России]. Путин его принял. Через него была представлена России дополнительная информация от США. Также Путин в ответ передал дополнительные сигналы для Трампа», — рассказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф покинул Москву после закрытой встречи с Путиным. Она проходила накануне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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