Путин передал спецпосланнику Уиткоффу сообщение для Трампа

Российский президент Владимир Путин передал дополнительные сигналы от РФ для американского президента Дональда Трампа. Лидер страны сделал это через спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который приехал в РФ для переговоров.
«По Уиткоффу. Он вчера был здесь [в России]. Путин его принял. Через него была представлена России дополнительная информация от США. Также Путин в ответ передал дополнительные сигналы для Трампа», — рассказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф покинул Москву после закрытой встречи с Путиным. Она проходила накануне.
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