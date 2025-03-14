В Кремле высказались о новом разговоре Путина с Трампом

Песков: беседа Путина и Трампа состоится после получения информации от Уиткоффа
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Песков заявил, что в Кремле осознают необходимость нового диалога Трампа и Путина
Песков заявил, что в Кремле осознают необходимость нового диалога Трампа и Путина Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Точное время беседы президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа будет определено после того, как американская сторона получит всю необходимую информацию от своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который вчера прибыл в Россию для переговоров по Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Точное время разговора двух президентов пока не согласовано. Но после того как Уиткофф всю информацию, полученную в Москве, доведет до сведения своего главы государства, будем определяться, когда такой разговор может состояться», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Уиткофф прибыл в Москву 13 марта для обсуждения ситуации на Украине и двусторонних отношений между РФ и США. В ходе визита он провел переговоры с высокопоставленными российскими представителями, после чего, как сообщалось, покинул посольство и улетел из страны. Однако позже помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Уиткофф по-прежнему находится в Москве и информирует американское руководство о переговорах с  российскими властями. 

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Точное время беседы президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа будет определено после того, как американская сторона получит всю необходимую информацию от своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который вчера прибыл в Россию для переговоров по Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.  «Точное время разговора двух президентов пока не согласовано. Но после того как Уиткофф всю информацию, полученную в Москве, доведет до сведения своего главы государства, будем определяться, когда такой разговор может состояться», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Уиткофф прибыл в Москву 13 марта для обсуждения ситуации на Украине и двусторонних отношений между РФ и США. В ходе визита он провел переговоры с высокопоставленными российскими представителями, после чего, как сообщалось, покинул посольство и улетел из страны. Однако позже помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Уиткофф по-прежнему находится в Москве и информирует американское руководство о переговорах с  российскими властями. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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