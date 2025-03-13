Из Тюмени в Минеральные Воды не смог вылететь самолет

Рейс в Минеральные Воды вылетел с двухчасовым опозданием
В Тюмени из-за технической неисправности в Минеральные Воды не смог вылететь самолет. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«14 марта, авиакомпания „Ямал“. Борт LLM 177. Техническая неисправность», — указано в посте.
После взлета из аэропорта Рощино экипаж сообщил о технической проблеме. Согласно данным онлайн-табло, рейс должен был вылететь 14 марта в 8:00, в итоге пассажиры смогли покинуть Тюмень только в 10:23.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал». Ответ на него ожидается.
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