13 марта 2025

Из Тюмени в Минеральные Воды не смог вылететь самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс в Минеральные Воды вылетел с двухчасовым опозданием
Рейс в Минеральные Воды вылетел с двухчасовым опозданием Фото:

В Тюмени из-за технической неисправности в Минеральные Воды не смог вылететь самолет. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«14 марта, авиакомпания „Ямал“. Борт LLM 177. Техническая неисправность», — указано в посте.

После взлета из аэропорта Рощино экипаж сообщил о технической проблеме. Согласно данным онлайн-табло, рейс должен был вылететь 14 марта в 8:00, в итоге пассажиры смогли покинуть Тюмень только в 10:23.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал». Ответ на него ожидается. 

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В Тюмени из-за технической неисправности в Минеральные Воды не смог вылететь самолет. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «14 марта, авиакомпания „Ямал“. Борт LLM 177. Техническая неисправность», — указано в посте. После взлета из аэропорта Рощино экипаж сообщил о технической проблеме. Согласно данным онлайн-табло, рейс должен был вылететь 14 марта в 8:00, в итоге пассажиры смогли покинуть Тюмень только в 10:23. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал». Ответ на него ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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