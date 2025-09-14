Героя похоронят на Алемасовском кладбище
В Тобольске простятся с жителем города, который погиб в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск».
«С прискорбием сообщаем, что при выполнении специальных боевых задач в зоне СВО погиб Полуянов Андрей Викторович», — сообщает канал. Никаких дополнительных сведений о Полуянове не приводится.
Известно, что прощание состоится на аллее славы Алемасовского кладбища. Желающих попрощаться с Полуяновым ожидают 16 сентября в 11:00.
Фото Андрея Полуянова
