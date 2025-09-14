Тюменка доверилась гадалке и потеряла полмиллиона рублей

Тюменка оплатила ритуал, но что-то пошло не по плану
Жительтница Тюмени доверилась гадалке и отдала ей полмиллиона рублей. Об этом в telegram-канале сообщает региональная прокуратура.
«Утверждено обвинительное заключение в отношении женщины, которая с февраля по март 2025 года завладела крупной суммой денег. Она обещала потерпевшей вернуть мужа при помощи ритуала», — говорится в сообщении.
В настоящий момент прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве в крупном размере. Дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Тюмени.
