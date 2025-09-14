Малыша назвали Твиксом
В тюменском парке альпак «Пача Мама» родился малыш. Детеныш появился на свет 29 августа. Об этом URA.RU рассказали руководители комплекса.
«29 августа появился коричневый малыш. Назвали Твикс, маму зовут Элизабет. Она восстанавливается после родов, малыш чувствует себя хорошо», — рассказали корреспонденту агентства в парке.
Там также отметили, что малыш пьет материнское молоко, но уже ест сено. Сородичи хорошо приняли новорожденного альпаку.
Еще один малыш родился в парке в начале августа. Детеныш стал вторым для мамы, девочку назвали Заей.
