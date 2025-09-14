Температурные качели и заморозки до -5 ожидают тюменцев

Температура воздуха ночью может опускаться до -5 градусов
В понедельник 15 сентября в Тюменской области ожидается переменная облачность. Ночью возможны заморозки до -5 градусов, а вот днем воздух прогреется до +21 градуса. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.
«В понедельник 15 сентября на юге Тюменской области переменная облачность. Ночью +4, +9, местами 0, -5. Днем +16, +21 градусов», — говорится на официальном сайте ведомства.
В течение дня ожидается юго-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Осадки не ожидаются.
