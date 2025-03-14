Тоннели для метротрама в Челябинске никто не захотел строить за 8,8 миллиарда

В Челябинске не нашлось подрядчика для строительства тоннелей для метротрама за 8,8 млрд рублей. Как следует из протокола конкурса, на него не заявилось ни одного участника.
«По окончании срока подачи заявок 12 марта не подана ни одна заявка на участие в процедуре. Комиссия приняла решение признать процедуру несостоявшейся», — указано в протоколе, опубликованном на сайте госзакупок.
Итоги подвели в Москве. Тендер объявлял Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3». Организация также является заказчиком работ.
Поиск подрядчика начался в феврале. От исполнителя требовалось провести работы на участке от улицы Овчинникова до ДЩК №5 и №6 линии «Север-Юг». Подрядчику надо было собрать и разобрать тоннелепроходческий комплекс, пробурить тоннели. Работы необходимо было начать в марте и завершить в декабре 2026 года.
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