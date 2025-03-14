В Нижнем Тагиле арестовали главреда «Вечерних ведомостей» по делу об экстремизме

14 марта 2025 в 19:39 Размер текста - 17 +

Для Владислава Постникова это уже второй арест за месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержание главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области отправил под арест главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Его признали виновным в публичной демонстрации экстремистской символики, сообщил URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Владислав Постников повторно подвергнут административному аресту на 14 суток», — сказал защитник. В суде сегодня его защищали адвокат Роман Качанов и юрист Алексей Соколов. О претензиях силовиков к Постникову стало известно 28 февраля. В тот вечер его задержали возле редакции и доставили в отдел полиции. Там ему вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Поводом стал пост четырехлетней давности, в котором был логотип «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта журналиста арестовали на 14 суток. Вечером 14 марта Владислав должен был выйти из спецприемника. Однако он попал под новое административное дело. Его вновь обвинили в демонстрации запрещенных логотипов. Силовики нашли их в его постах в telegram-канале за 2020 и 2021 год. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области отправил под арест главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Его признали виновным в публичной демонстрации экстремистской символики, сообщил URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Владислав Постников повторно подвергнут административному аресту на 14 суток», — сказал защитник. В суде сегодня его защищали адвокат Роман Качанов и юрист Алексей Соколов. О претензиях силовиков к Постникову стало известно 28 февраля. В тот вечер его задержали возле редакции и доставили в отдел полиции. Там ему вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Поводом стал пост четырехлетней давности, в котором был логотип «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта журналиста арестовали на 14 суток. Вечером 14 марта Владислав должен был выйти из спецприемника. Однако он попал под новое административное дело. Его вновь обвинили в демонстрации запрещенных логотипов. Силовики нашли их в его постах в telegram-канале за 2020 и 2021 год. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.