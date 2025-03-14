Рогов: жители Сумской области отказываются уезжать, потому что ждут русских

Жители Сумской области Украины, которая граничит с Россией, отказываются от эвакуации. Они ждут прихода русских. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Поступила проверенная информация, подтвержденная мной также в источниках противника, что большинство населения отказывается покидать свои дома в рамках принудительной эвакуации. Они пишут письменные заявки на отказ, так как ждут русских», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
Через главный город Сумской области проходит трасса, которая соединяет его с Суджей в Курской области. В начале вторжения ВСУ в российский регион волонтер и военкор Александр Матюшин рассказал URA.RU, что ВС РФ могут войти в Сумскую область, чтобы ответить на действия Киева под Курском.
В марте этого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что армия России вышла из курского приграничья, перешла госграницу и вошла в Сумскую область. По его словам, сейчас идет расширение зоны безопасности, передает RT. На фоне этого украинские власти объявили в регионе обязательную эвакуацию.
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