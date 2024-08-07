Военкор раскрыл, что Россия сделает с Украиной после атаки на Курскую область

Военкор Матюшин: ВС РФ могут оттеснить ВСУ в Сумскую область, открыв новый фронт

07 августа 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Если ВСУ не будут пополнять резервы при атаках на Курскую область, то ВС РФ вытеснят их к Сумской области, заявил Матюшин Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В связи с атаками украинской армии в Курской области может быть открыт новый фронт спецоперации в Сумской области. В случае, если он этого не сделает, то ВС РФ оттеснят его на территорию Сумской области. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, волонтер и военкор Александр Матюшин. «Вполне возможно, но это как раз будет зависеть от того, насколько активные там начнутся бои. Вполне возможно, что, если противник не подтянет резервов, то мы его просто выведем на территорию Сумской области и все опять затихнет, и будем ожидать очередной попытки прорыва. Либо же, наоборот, мы сформируем новую армию, которая как раз сконцентрируется на границе, как в Белгородской и Харьковской областях, и нанесем там удар», — заявил Матюшин. Кроме того, военкор добавил, что все будет зависеть от того, насколько ВСУ будут готовы идти в бой, и от возможностей пополнения армии в России. «Насколько они готовы идти в этот бой, и как раз возможности нашей призывной кампании. Сможем ли мы собрать новую армию, которая сможет вторгнуться на территорию Сумской области», — рассказал эксперт. Ранее российские военные открыли новое направление в Харькове. Заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев подчеркнул стратегическое значение Харькова как одного из крупнейших центров оборонной промышленности Украины. По его словам, продвижение ВС РФ на харьковском направлении позволит создать санитарную зону, целью которой является предотвращение обстрелов Белгорода украинскими расчетами. Также ВСУ начинают терять позиции в Донецкой Народной Республике. Боевики 41-й механизированной бригады армии Украины после перевода на оборонительные позиции в Торецке потеряли их. Перемещение военнослужащих из Часов Яра под Торецк в начале июня было признано «большой ошибкой». Согласно информации The New York Times, из-за «бессмысленных» и «нечетких» приказов командования, а также действий Генштаба ВСУ, бригада быстро потеряла позиции, которые удерживались годами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с атаками украинской армии в Курской области может быть открыт новый фронт спецоперации в Сумской области. В случае, если он этого не сделает, то ВС РФ оттеснят его на территорию Сумской области. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, волонтер и военкор Александр Матюшин. «Вполне возможно, но это как раз будет зависеть от того, насколько активные там начнутся бои. Вполне возможно, что, если противник не подтянет резервов, то мы его просто выведем на территорию Сумской области и все опять затихнет, и будем ожидать очередной попытки прорыва. Либо же, наоборот, мы сформируем новую армию, которая как раз сконцентрируется на границе, как в Белгородской и Харьковской областях, и нанесем там удар», — заявил Матюшин. Кроме того, военкор добавил, что все будет зависеть от того, насколько ВСУ будут готовы идти в бой, и от возможностей пополнения армии в России. «Насколько они готовы идти в этот бой, и как раз возможности нашей призывной кампании. Сможем ли мы собрать новую армию, которая сможет вторгнуться на территорию Сумской области», — рассказал эксперт. Ранее российские военные открыли новое направление в Харькове. Заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев подчеркнул стратегическое значение Харькова как одного из крупнейших центров оборонной промышленности Украины. По его словам, продвижение ВС РФ на харьковском направлении позволит создать санитарную зону, целью которой является предотвращение обстрелов Белгорода украинскими расчетами. Также ВСУ начинают терять позиции в Донецкой Народной Республике. Боевики 41-й механизированной бригады армии Украины после перевода на оборонительные позиции в Торецке потеряли их. Перемещение военнослужащих из Часов Яра под Торецк в начале июня было признано «большой ошибкой». Согласно информации The New York Times, из-за «бессмысленных» и «нечетких» приказов командования, а также действий Генштаба ВСУ, бригада быстро потеряла позиции, которые удерживались годами.