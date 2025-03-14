14 марта 2025

В магазинах ХМАО появились дорогущие яблоки любви из Вьетнама

В магазинах ХМАО продают экзотические яблоки по 600 рублей за штуку
© Служба новостей «URA.RU»
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Яблоки «ява» привозят в Россию из Вьетнама
Яблоки «ява» привозят в Россию из Вьетнама Фото:

В продуктовых магазинах ХМАО появились в продаже экзотические яблоки из Вьетнама. Плоды сорта «ява» продают в упаковках по одной штуке стоимостью 600 рублей.

«Яблоко „ява“ можно использовать, например, в качестве ингредиента для приготовления салатов, десертов и других блюд. Можно употреблять и в чистом виде», — говорится в описании товара на сайте магазина.

Плоды растут в Индонезии, Таиланде, однако в Россию экзотический сорт поставляют в основном из Вьетнама. В народе фрукт также называют яблоком любви. «Консистенция более водянистая, чем у обычного яблока, но хрустит как груша. На вкус кисло-сладкое. Правда цена „кусается“, желания купить еще раз не возникло», — поделился с агентством житель Сургута.

Ранее URA.RU сообщало о другой новинке в югорских супермаркетах — салак из Юго-Восточной Азии. Из-за чешуйчатой кожуры его еще называют «змеиный фрукт».

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В продуктовых магазинах ХМАО появились в продаже экзотические яблоки из Вьетнама. Плоды сорта «ява» продают в упаковках по одной штуке стоимостью 600 рублей. «Яблоко „ява“ можно использовать, например, в качестве ингредиента для приготовления салатов, десертов и других блюд. Можно употреблять и в чистом виде», — говорится в описании товара на сайте магазина. Плоды растут в Индонезии, Таиланде, однако в Россию экзотический сорт поставляют в основном из Вьетнама. В народе фрукт также называют яблоком любви. «Консистенция более водянистая, чем у обычного яблока, но хрустит как груша. На вкус кисло-сладкое. Правда цена „кусается“, желания купить еще раз не возникло», — поделился с агентством житель Сургута. Ранее URA.RU сообщало о другой новинке в югорских супермаркетах — салак из Юго-Восточной Азии. Из-за чешуйчатой кожуры его еще называют «змеиный фрукт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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