В магазинах ХМАО появились дорогущие яблоки любви из Вьетнама

В продуктовых магазинах ХМАО появились в продаже экзотические яблоки из Вьетнама. Плоды сорта «ява» продают в упаковках по одной штуке стоимостью 600 рублей.
«Яблоко „ява“ можно использовать, например, в качестве ингредиента для приготовления салатов, десертов и других блюд. Можно употреблять и в чистом виде», — говорится в описании товара на сайте магазина.
Плоды растут в Индонезии, Таиланде, однако в Россию экзотический сорт поставляют в основном из Вьетнама. В народе фрукт также называют яблоком любви. «Консистенция более водянистая, чем у обычного яблока, но хрустит как груша. На вкус кисло-сладкое. Правда цена „кусается“, желания купить еще раз не возникло», — поделился с агентством житель Сургута.
Ранее URA.RU сообщало о другой новинке в югорских супермаркетах — салак из Юго-Восточной Азии. Из-за чешуйчатой кожуры его еще называют «змеиный фрукт».
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