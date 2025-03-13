13 марта 2025

Росстат раскрыл, где в ХМАО продают самый дешевый бензин

В Югре самый дешевый бензин продают в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО самый дешевый бензин популярной марки продают в Нижневартовске
В ХМАО самый дешевый бензин популярной марки продают в Нижневартовске Фото:

В Югре самый популярный бензин марки АИ-92 продают в среднем за 55,59 рубля за литр. Самое дешевое топливо продается в Нижневартовске, сообщил URA.RU Росстат.

«Самый дешевый бензин продают в Нижневартовске, АИ-92 стоит 54,92 рубля за литр, 95-й — 58,59 рубля за литр», — следует из статистики. Самый дорогой бензин продают в Ханты-Мансийске, цена за литр АИ-92 — 56,24 рубля, 95-й — 61,60 рубля.

В среднем 92-е топливо за десять дней подорожало на 1,6%. А по сравнению с прошлым годом стоимость бензина популярной марки поднялась почти на 12%.

Дизельное топливо стоит в ХМАО в среднем 75,81 рубля за литр, за год рост составил 5,82%. Дороже всего этот вид топлива продают в Сургуте — 76,56 рубля за литр.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте водители жалуются на отсутствие бензина марки АИ-95 на популярной заправке. Причиной отсутствия топлива стала поломка топливного насоса на нефтебазе.

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В Югре самый популярный бензин марки АИ-92 продают в среднем за 55,59 рубля за литр. Самое дешевое топливо продается в Нижневартовске, сообщил URA.RU Росстат. «Самый дешевый бензин продают в Нижневартовске, АИ-92 стоит 54,92 рубля за литр, 95-й — 58,59 рубля за литр», — следует из статистики. Самый дорогой бензин продают в Ханты-Мансийске, цена за литр АИ-92 — 56,24 рубля, 95-й — 61,60 рубля. В среднем 92-е топливо за десять дней подорожало на 1,6%. А по сравнению с прошлым годом стоимость бензина популярной марки поднялась почти на 12%. Дизельное топливо стоит в ХМАО в среднем 75,81 рубля за литр, за год рост составил 5,82%. Дороже всего этот вид топлива продают в Сургуте — 76,56 рубля за литр. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте водители жалуются на отсутствие бензина марки АИ-95 на популярной заправке. Причиной отсутствия топлива стала поломка топливного насоса на нефтебазе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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