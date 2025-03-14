Трамп заявил, что провел новый разговор с Путиным

Трамп: у нас был очень хорошие переговоры с президентом России
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Трамп переговорил с Путиным
Трамп переговорил с Путиным Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп объявил о недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, переговоры прошли «очень хорошо и продуктивно».

Детали разговора между двумя лидерами не были раскрыты, но Трамп выразил оптимизм относительно возможности достижения мирного разрешения длительного конфликта. «Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее, во время телефонного разговора продолжительностью в 1,5 часа, президенты России и США обсудили урегулирование конфликта на Украине, что стало основой для последующих переговоров. Президент РФ Владимир Путин пригласил Дональда Трампа с делегацией в Москву, что подчеркивает стремление к диалогу и возможное улучшение двусторонних отношений.

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Президент США Дональд Трамп объявил о недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, переговоры прошли «очень хорошо и продуктивно». Детали разговора между двумя лидерами не были раскрыты, но Трамп выразил оптимизм относительно возможности достижения мирного разрешения длительного конфликта. «Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее, во время телефонного разговора продолжительностью в 1,5 часа, президенты России и США обсудили урегулирование конфликта на Украине, что стало основой для последующих переговоров. Президент РФ Владимир Путин пригласил Дональда Трампа с делегацией в Москву, что подчеркивает стремление к диалогу и возможное улучшение двусторонних отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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