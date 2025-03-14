«Из мухи слона раздули»: адвокат Тонкий раскрыл новые подробности ДТП с участием Буйнова

Адвокат Тонкий — о ДТП Буйнова: об уголовной ответственности речи идти не может
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Регистратор в автомобиле артиста расставит все точки над i
Регистратор в автомобиле артиста расставит все точки над i Фото:

Адвокат Евгений Тонкий обнародовал новые детали ДТП с участием певца Александра Буйнова. Правозащитник сообщил, что в автомобиле артиста находился регистратор, благодаря которому ситуация прояснилась.

«На регистраторе был зафиксирован момент ДТП. Первоначальные версии, которые звучали в средствах массовой информации, позиция потерпевшей, что к ней никто не подошел, не извинился, что Буйнов пытался скрыться с места совершения ДТП, — это не соответствует действительности. Все люди себя по-разному ведут в таких стрессовых ситуациях. Буйнов, в частности, никуда не скрывался. Он сразу же подошел к потерпевшей, спросил, помочь ей или нет», — говорит адвокат.

Буйнов был готов примириться на месте: оплатить лечение, возместить моральный и физический вред. Но женщина отказалась и сразу заявила, что намерена решать все вопросы по закону. И даже когда артист приезжал к ней больницу, она не стала с ним встречаться. «Наверняка, это происходит под воздействием какой-то третьей стороны, может быть, неких СМИ или кого-то еще, кто лоббируют ее интерес по раздуванию всей этой истории в публичном пространстве. Если бы подобное ДТП произошло не с народным артистом Буйновым, никто бы даже внимания не обратил», — убежден адвокат.

Кроме этого, стало известно, что женщине, согласно медицинским документам, был причинен легкий вред здоровью. А, значит, согласно букве закона, Александру Буйнову грозит исключительно административная ответственность, связанная с невнимательностью. «Ни о какой уголовной ответственности речи быть не может», — резюмировал адвокат Тонкий.

ДТП с участием Буйнова случилось 27 февраля. Певец сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Женщина была госпитализирована с разрывом связок.

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Адвокат Евгений Тонкий обнародовал новые детали ДТП с участием певца Александра Буйнова. Правозащитник сообщил, что в автомобиле артиста находился регистратор, благодаря которому ситуация прояснилась. «На регистраторе был зафиксирован момент ДТП. Первоначальные версии, которые звучали в средствах массовой информации, позиция потерпевшей, что к ней никто не подошел, не извинился, что Буйнов пытался скрыться с места совершения ДТП, — это не соответствует действительности. Все люди себя по-разному ведут в таких стрессовых ситуациях. Буйнов, в частности, никуда не скрывался. Он сразу же подошел к потерпевшей, спросил, помочь ей или нет», — говорит адвокат. Буйнов был готов примириться на месте: оплатить лечение, возместить моральный и физический вред. Но женщина отказалась и сразу заявила, что намерена решать все вопросы по закону. И даже когда артист приезжал к ней больницу, она не стала с ним встречаться. «Наверняка, это происходит под воздействием какой-то третьей стороны, может быть, неких СМИ или кого-то еще, кто лоббируют ее интерес по раздуванию всей этой истории в публичном пространстве. Если бы подобное ДТП произошло не с народным артистом Буйновым, никто бы даже внимания не обратил», — убежден адвокат. Кроме этого, стало известно, что женщине, согласно медицинским документам, был причинен легкий вред здоровью. А, значит, согласно букве закона, Александру Буйнову грозит исключительно административная ответственность, связанная с невнимательностью. «Ни о какой уголовной ответственности речи быть не может», — резюмировал адвокат Тонкий. ДТП с участием Буйнова случилось 27 февраля. Певец сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Женщина была госпитализирована с разрывом связок.
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