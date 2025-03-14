В Белом доме опровергли разговор Путина и Трампа

Источник в Белом доме 14 марта опроверг информацию о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что американский посол Стив Уиткофф провел продолжительную встречу с Путиным в Москве в четверг вечером. Об этом сообщает издание Reuters.
«По словам источника, осведомленного о ситуации и пожелавшего остаться неназванным, спецпредставитель США Стив Уиткофф провел в четверг вечером в Москве длительную встречу с Путиным», — пишет издание Reuters. По их словам, сообщение президента США в социальной сети Truth Social не уточняло, когда происходил разговор между Трампом и Путиным.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече с Уиткоффом Путин использовал возможность передать важную информацию Трампу. Песков также добавил, что после того, как Уиткофф проинформирует Трампа о деталях их беседы, стороны планируют договориться о времени телефонного разговора между президентами.
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