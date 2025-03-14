В Белом доме опровергли разговор Путина и Трампа

Reuters: Путин говорил не с Трампом, а с Уиткоффом
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Разговора между Путиным и Трампом не было
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Источник в Белом доме 14 марта опроверг информацию о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что американский посол Стив Уиткофф провел продолжительную встречу с Путиным в Москве в четверг вечером. Об этом сообщает издание Reuters.

«По словам источника, осведомленного о ситуации и пожелавшего остаться неназванным, спецпредставитель США Стив Уиткофф провел в четверг вечером в Москве длительную встречу с Путиным», — пишет издание Reuters. По их словам, сообщение президента США в социальной сети Truth Social не уточняло, когда происходил разговор между Трампом и Путиным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече с Уиткоффом Путин использовал возможность передать важную информацию Трампу. Песков также добавил, что после того, как Уиткофф проинформирует Трампа о деталях их беседы, стороны планируют договориться о времени телефонного разговора между президентами.

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Источник в Белом доме 14 марта опроверг информацию о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что американский посол Стив Уиткофф провел продолжительную встречу с Путиным в Москве в четверг вечером. Об этом сообщает издание Reuters. «По словам источника, осведомленного о ситуации и пожелавшего остаться неназванным, спецпредставитель США Стив Уиткофф провел в четверг вечером в Москве длительную встречу с Путиным», — пишет издание Reuters. По их словам, сообщение президента США в социальной сети Truth Social не уточняло, когда происходил разговор между Трампом и Путиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече с Уиткоффом Путин использовал возможность передать важную информацию Трампу. Песков также добавил, что после того, как Уиткофф проинформирует Трампа о деталях их беседы, стороны планируют договориться о времени телефонного разговора между президентами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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