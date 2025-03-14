СК: 70 человек пострадали после недавнего налета дронов на Подмосковье

Более 70 человек пострадали в результате недавнего налета дронов на Подмосковье. Об этом сообщили в Следственном комитете России. В ходе расследования уголовного дела о теракте, возбужденного после атаки беспилотников 11 марта, были допрошены потерпевшие и родственники погибших.
«В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта, проведено свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ее слова передает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
В рамках расследования следственные органы также провели более 70 судебных экспертиз, включая медицинские и взрывотехнические. Процессуальные и следственные мероприятия, целью которых является выяснение всех деталей теракта и определение лиц, имеющих к нему отношение, продолжаются.
Москва 11 марта подверглась самой масштабной атаке беспилотников со стороны противника. Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, в Московской области было сбито около ста украинских дронов, а по всей стране их число превысило 330.
В результате атаки в Подмосковье погибли два человека, еще 18 получили ранения, среди которых трое детей. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье, квалифицирующей инцидент как теракт.
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