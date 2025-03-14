Лукашенко заявил о тайном телефонном разговоре Путина и Украины

Лукашенко: Путину звонили из Украины
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Путину звонили чиновники с Украины, заявил Лукашенко
Путину звонили чиновники с Украины, заявил Лукашенко Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что с президентом РФ Владимиром Путиным связывались из Украины. Он подчеркнул, что о содержании этого разговора должен рассказать сам российский лидер.

«В Украине кто договороспособен? Никто! <...> Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с ними», — рассказал Лукашенко. О телефонных разговорах российского лидера президент Белоруссии сообщил во время интервью с журналисткой Ольгой Скабеевой. Кадры беседы она выложила в своем telegram-канале.

Он выразил мнение Лукашенко, подобные контакты не афишировались, чтобы не узнали журналисты. «Может Владимир Владимирович рискнет и скажет, кто звонил ему», — подытожил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко прибыл с Москву. Владимир Путин и глава Белоруссии провели официальные переговоры, в ходе которых обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что с президентом РФ Владимиром Путиным связывались из Украины. Он подчеркнул, что о содержании этого разговора должен рассказать сам российский лидер. «В Украине кто договороспособен? Никто! <...> Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с ними», — рассказал Лукашенко. О телефонных разговорах российского лидера президент Белоруссии сообщил во время интервью с журналисткой Ольгой Скабеевой. Кадры беседы она выложила в своем telegram-канале. Он выразил мнение Лукашенко, подобные контакты не афишировались, чтобы не узнали журналисты. «Может Владимир Владимирович рискнет и скажет, кто звонил ему», — подытожил белорусский лидер. Ранее Лукашенко прибыл с Москву. Владимир Путин и глава Белоруссии провели официальные переговоры, в ходе которых обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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