Лукашенко заявил о тайном телефонном разговоре Путина и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что с президентом РФ Владимиром Путиным связывались из Украины. Он подчеркнул, что о содержании этого разговора должен рассказать сам российский лидер.
«В Украине кто договороспособен? Никто! <...> Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с ними», — рассказал Лукашенко. О телефонных разговорах российского лидера президент Белоруссии сообщил во время интервью с журналисткой Ольгой Скабеевой. Кадры беседы она выложила в своем telegram-канале.
Он выразил мнение Лукашенко, подобные контакты не афишировались, чтобы не узнали журналисты. «Может Владимир Владимирович рискнет и скажет, кто звонил ему», — подытожил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко прибыл с Москву. Владимир Путин и глава Белоруссии провели официальные переговоры, в ходе которых обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы.
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