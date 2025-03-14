Пермякам рассказали о правилах безопасности питания школьников

Пермский Роспотребнадзор: в школах запрещено есть яичницу и макароны по-флотски
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Важно использовать способы приготовления, сохраняющие полезные свойства продуктов
Важно использовать способы приготовления, сохраняющие полезные свойства продуктов Фото:

Региональное управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало жителям Прикамья о правилах безопасности питания в школах. При приготовлении блюд используются способы, максимально сохраняющие полезные свойства продуктов.

«При приготовлении блюд используются способы, максимально сохраняющие полезные свойства продуктов и их пищевую ценность (приготовление на пару, отваривание, запекание, тушение, припускание). Не применяются острый перец и другие острые приправы, молочные продукты на основе растительных жиров, а уксус в рецептурах блюд заменяется на лимонную кислоту», — сообщает ведомство.

В меню должны отсутствовать запрещенные продукты и блюда: яичница-глазунья, блинчики с творогом и мясом, макароны по-флотски, макароны с рубленным яйцом, окрошки и холодные супы, закусочные консервы, заливные блюда и студни, форшмак, сырокопченые колбасы, грибы, жаренные во фритюре пищевые продукты. Запрещены также первые и вторые блюда из сухих пищевых концентратов, острые соусы, кетчупы, майонез, кофе, газированные напитки, кремовые кондитерские изделия, карамель и жевательная резинка.

Ранее URA.RU сообщало, что пермякам рассказали о правильном питании в марте. Региональный Роспотребнадзор советует восполнить нехватку витаминов при помощи сбалансированного питания, особенно из овощей и фруктов. 

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Региональное управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказало жителям Прикамья о правилах безопасности питания в школах. При приготовлении блюд используются способы, максимально сохраняющие полезные свойства продуктов. «При приготовлении блюд используются способы, максимально сохраняющие полезные свойства продуктов и их пищевую ценность (приготовление на пару, отваривание, запекание, тушение, припускание). Не применяются острый перец и другие острые приправы, молочные продукты на основе растительных жиров, а уксус в рецептурах блюд заменяется на лимонную кислоту», — сообщает ведомство. В меню должны отсутствовать запрещенные продукты и блюда: яичница-глазунья, блинчики с творогом и мясом, макароны по-флотски, макароны с рубленным яйцом, окрошки и холодные супы, закусочные консервы, заливные блюда и студни, форшмак, сырокопченые колбасы, грибы, жаренные во фритюре пищевые продукты. Запрещены также первые и вторые блюда из сухих пищевых концентратов, острые соусы, кетчупы, майонез, кофе, газированные напитки, кремовые кондитерские изделия, карамель и жевательная резинка. Ранее URA.RU сообщало, что пермякам рассказали о правильном питании в марте. Региональный Роспотребнадзор советует восполнить нехватку витаминов при помощи сбалансированного питания, особенно из овощей и фруктов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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