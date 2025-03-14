Утвержден минимум баллов в тестировании по русскому языку для мигрантов

Минюст России утвердил приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, который устанавливает минимальное количество баллов, необходимое иностранным гражданам и лицам без гражданства для успешного прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в российские школы. Согласно документу, порог для успешного прохождения тестирования составляет три балла.
«Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, — три балла», — сообщили представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Информацию об этом представители ведомства разместили в своем telegram-канале.
Тестирование начнет проводиться с 1 апреля 2025 года. Тесты будут разработаны для поступающих в каждый класс общеобразовательной школы, начиная с 1-го и до 11-го класса.
Для поступления в первый класс необходимо продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи, а также лексико-грамматические знания. Начиная со второго класса, в задания будут включены проверки навыков чтения и письма. Демонстрационные варианты диагностических работ, включая описание структуры тестов для каждого класса и критерии оценивания, будут доступны на сайте Федерального института педагогических измерений до конца марта.
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