«Русал» поэтапно приобретет до 50% индийского глиноземного завода Pioneer

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Русал заключил соглашение с индийскими компаниям Pioneer и KCap
Русал заключил соглашение с индийскими компаниям Pioneer и KCap Фото:

Один из лидеров мирового рынка алюминия, компания «Русал», объявил о приобретении доли в индийском заводе Pioneer Aluminium Industries Limited, специализирующемся на переработке глинозема. Сделка была оглашена в сообщении компании на Гонконгской бирже.

«„Дочка“ „Русала“ в три этапа приобретет до 50% Pioneer, в т.ч. на первом этапе — 26% за 243,75 млн долларов плюс корректировки на сумму оборотного капитала предприятия и долга. Все последующие стадии сделки будут оплачиваться pro rata (пропорционально)», — сообщает «Интерфакс».

Завод Pioneer расположен в штате Андхра-Прадеш, вблизи стратегически важных портов Вишакхапатнам, Гангаварам и Какинада, и имеет производственную мощность 1,5 млн тонн глинозема в год с потенциалом увеличения до 2 млн тонн. По данным «Интерфакса», сделка должна помочь компании «Русал» снизить зависимость от нестабильных международных источников поставок, которые в последние годы обострились из-за геополитических напряженностей.

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Один из лидеров мирового рынка алюминия, компания «Русал», объявил о приобретении доли в индийском заводе Pioneer Aluminium Industries Limited, специализирующемся на переработке глинозема. Сделка была оглашена в сообщении компании на Гонконгской бирже. «„Дочка“ „Русала“ в три этапа приобретет до 50% Pioneer, в т.ч. на первом этапе — 26% за 243,75 млн долларов плюс корректировки на сумму оборотного капитала предприятия и долга. Все последующие стадии сделки будут оплачиваться pro rata (пропорционально)», — сообщает «Интерфакс». Завод Pioneer расположен в штате Андхра-Прадеш, вблизи стратегически важных портов Вишакхапатнам, Гангаварам и Какинада, и имеет производственную мощность 1,5 млн тонн глинозема в год с потенциалом увеличения до 2 млн тонн. По данным «Интерфакса», сделка должна помочь компании «Русал» снизить зависимость от нестабильных международных источников поставок, которые в последние годы обострились из-за геополитических напряженностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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