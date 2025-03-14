Зеленский заявил, что ВСУ «выполнили задачу» в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «выполнили задачу» в Курской области. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский. По его словам, основная цель операции — отвлечение российских войск с других направлений.
«Курская операция выполнила свою задачу: ее задача была — оттянуть на себя войска из Покровска, харьковского направления и Сум», — подчеркнул Зеленский. Его слова предает «Страна.ua».
Зеленский также добавил, что из-за этой операции удалось снизить давление на Харьковском направлении и стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. Дополнительно он выразил благодарность украинским военным «за успешное проведение операции» и отметил сложность текущей обстановки.
Зеленский уверен, что для России будет трудно вновь нарастить свое присутствие в отвлеченных районах. Он считает, что ВСУ удастся укрепить свои позиции.
Ранее российские военные осуществили масштабное контрнаступление в Курской области, рядом с украинской границей, в районе города Суджа. Это стало возможным благодаря проведению длительной и рискованной операции, получившей кодовое название «Труба». В результате 13 марта Суджа была взята под контроль российских войск, передает RT. ВСУ предпринимают попытки сбежать из региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.