Зеленский заявил, что ВСУ «выполнили задачу» в Курской области

Зеленский: ВСУ выполнили задачу в Курской области
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Зеленский заявил, поблагодарил солдат ВСУ, за то что те «выполнили задачу» в Курской области
Зеленский заявил, поблагодарил солдат ВСУ, за то что те «выполнили задачу» в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «выполнили задачу» в Курской области. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский. По его словам, основная цель операции — отвлечение российских войск с других направлений.

«Курская операция выполнила свою задачу: ее задача была — оттянуть на себя войска из Покровска, харьковского направления и Сум», — подчеркнул Зеленский. Его слова предает «Страна.ua».

Зеленский также добавил, что из-за этой операции удалось снизить давление на Харьковском направлении и стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. Дополнительно он выразил благодарность украинским военным «за успешное проведение операции» и отметил сложность текущей обстановки.

Зеленский уверен, что для России будет трудно вновь нарастить свое присутствие в отвлеченных районах. Он считает, что ВСУ удастся укрепить свои позиции.

Ранее российские военные осуществили масштабное контрнаступление в Курской области, рядом с украинской границей, в районе города Суджа. Это стало возможным благодаря проведению длительной и рискованной операции, получившей кодовое название «Труба». В результате 13 марта Суджа была взята под контроль российских войск, передает RT. ВСУ предпринимают попытки сбежать из региона.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) «выполнили задачу» в Курской области. Об этом заявил лидер Украины Владимир Зеленский. По его словам, основная цель операции — отвлечение российских войск с других направлений. «Курская операция выполнила свою задачу: ее задача была — оттянуть на себя войска из Покровска, харьковского направления и Сум», — подчеркнул Зеленский. Его слова предает «Страна.ua». Зеленский также добавил, что из-за этой операции удалось снизить давление на Харьковском направлении и стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. Дополнительно он выразил благодарность украинским военным «за успешное проведение операции» и отметил сложность текущей обстановки. Зеленский уверен, что для России будет трудно вновь нарастить свое присутствие в отвлеченных районах. Он считает, что ВСУ удастся укрепить свои позиции. Ранее российские военные осуществили масштабное контрнаступление в Курской области, рядом с украинской границей, в районе города Суджа. Это стало возможным благодаря проведению длительной и рискованной операции, получившей кодовое название «Труба». В результате 13 марта Суджа была взята под контроль российских войск, передает RT. ВСУ предпринимают попытки сбежать из региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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