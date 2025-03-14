ВСУ атаковали здание краеведческого музея в Судже

ВСУ ударили по Судже, которая недавно перешла под контроль ВС РФ. В результате удара погибла сотрудница музея, которая пережила украинскую оккупацию. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Еще двое сотрудников ранены», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Глава региона выразил соболезнования родным погибшей. Он также обещал оказать всю необходимую помощь семье.
ВС РФ официально взяли Суджу 13 марта. Это произошло после операции «Труба», которую провернули российские военные. Как она проходила — в материале URA.RU.
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