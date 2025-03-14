Глава структур властей ХМАО, где прошли обыски, спешно покинул Ханты-Мансийск

Иван Дружинин покинул Ханты-Мансийск на фоне обысков в АО «ЮГС» и АНО «Единая дирекция спецпроектов» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава околоправительственных структур ХМАО Иван Дружинин, где прошли обыски, спешно покинул Ханты-Мансийск. Директор АО «ЮГС» и АНО «Единая дирекция спецпроектов» на фоне оперативных мероприятий ФСБ отправился в незапланированный отпуск. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.

«Дружинин резко засобирался и уехал в отпуск. Он, конечно, кладезь информации для правоохранительных органов. Через него проходила масса закупок для нужд СВО, которые приобретали окружные власти. И, по всей видимости, он не слишком заинтересован в разговорах на эту тему с силовиками», — рассказал инсайдер.

Сам Дружинин от комментариев отказался. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в структуры, руководителем которых является Дружинин, нагрянули силовики. Инсайдеры агентства предполагают, что это может быть связано с уголовным делом бывшего замгубернатора Югры Алексея Шипилова.