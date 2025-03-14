Военная операция ВСУ в Курской области достигла своих целей, сообщает украинское издание «Страна.ua». Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на данный момент остается сложной.
«Ситуация сейчас очень сложная», — сказал он. По словам Зеленского, вторжение ВСУ в Курскую область «выполнило свою задачу», что указывает на возможное изменение стратегии или тактики в данном регионе.
Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окружённые подразделения ВСУ. Путин ответил, что для пощады ВСУ в Курской области Киеву надо отдать приказ о сдаче в плен, передает телеканал 360.
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