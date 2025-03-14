Появились фото нового челябинского грузовика с китайской кабиной

Опубликованы снимки самосвала «Урал» с кабиной от Qixing Group
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Депутаты заксобрания на автозаводе «Урал» в Миассе. Челябинск, уралаз, автозавод урал, конвейер
Когда представят автомобильную новинку, пока не сообщается Фото:

В интернете появились снимки нового поколения дорожного самосвала миасского автозавода «Урал» (Челябинская область). Он оснащен кабиной китайского производства от завода Qixing. Соответствующие фотографии опубликовало издание «Авторевю».

«Авторевю» представило фотографию опытного образца дорожного самосвала «Урал» следующего поколения. У него кабина китайского завода Qixing», — пишет сайт Quto.

Отмечается, что отличия от актуальных бескапотных кабин Iveco разработки 1980-х годов — улучшенная эргономика салона и просторное спальное место. Когда «Урал» начнет выпускать такие автомобили, пока неизвестно. По сведениям издания, премьера машины может состояться на выставке EXPO 2025.

Как сообщало URA.RU ранее, миасский автозавод «Урал» представил опытный образец нового грузовика «Урал-80», предназначенного для работы в самых разных условиях. Машина рассчитана для перевозки грузов, монтажа и транспортировки техники, буксирования специальных и транспортных прицепов по всем видам дорог и местности.

Снимок опытного образца нового самосвала «Урал» опубликовало издание «Авторевю».
Снимок опытного образца нового самосвала «Урал» опубликовало издание «Авторевю».

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В интернете появились снимки нового поколения дорожного самосвала миасского автозавода «Урал» (Челябинская область). Он оснащен кабиной китайского производства от завода Qixing. Соответствующие фотографии опубликовало издание «Авторевю». «Авторевю» представило фотографию опытного образца дорожного самосвала «Урал» следующего поколения. У него кабина китайского завода Qixing», — пишет сайт Quto. Отмечается, что отличия от актуальных бескапотных кабин Iveco разработки 1980-х годов — улучшенная эргономика салона и просторное спальное место. Когда «Урал» начнет выпускать такие автомобили, пока неизвестно. По сведениям издания, премьера машины может состояться на выставке EXPO 2025. Как сообщало URA.RU ранее, миасский автозавод «Урал» представил опытный образец нового грузовика «Урал-80», предназначенного для работы в самых разных условиях. Машина рассчитана для перевозки грузов, монтажа и транспортировки техники, буксирования специальных и транспортных прицепов по всем видам дорог и местности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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