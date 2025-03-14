Лукашенко раскрыл просьбу Киева о помощи для ВСУ

Украина предложила создать на территории Беларуси лагеря для военнопленных. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко рассказал интервью российской журналистке Ольге Скабеевой.
«Они задумали на территории Беларуси создать лагеря, где будут содержаться военнопленные. Это с Украины было предложение: мы контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы — в лагерь, россияне — в лагерь», — сказал Лукашенко. Интервью было транслировано на телеканале «Россия 1».
Ранее Лукашенко предложил свою страну в качестве места для переговоров между лидерами России, США и Украины. В то же время Лукашенко ясно дал понять, что не желает быть посредником в этих переговорах, отвергая такую роль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.