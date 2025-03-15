Жители Волгограда сообщили о серии взрывов

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По словам местных жителей, всего произошло около 8 взрывов
По словам местных жителей, всего произошло около 8 взрывов Фото:

В Волгограде и его окрестностях произошла серия взрывов, вызванных, предположительно, атакой украинских беспилотников. По предварительным данным, в Кировском и Красноармейском районах города активировалась система противовоздушной обороны.

«Всего было слышно от 5 до 8 взрывов», — пишет Shot, ссылаясь на слова местных жителей. Они сообщили, что в небе также были видны яркие вспышки из-за работы системы ПВО. В северной части Волгограда после инцидентов возник пожар.

Сообщается, что БПЛА были уничтожены над селами Мариновка, Котлубань и рабочим поселком Иловля. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ночью в аэропортах Волгограда и Саратова был введен План «Ковер». По предварительной информации, это произошло из-за угрозы атаки украинских беспилотников.

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В Волгограде и его окрестностях произошла серия взрывов, вызванных, предположительно, атакой украинских беспилотников. По предварительным данным, в Кировском и Красноармейском районах города активировалась система противовоздушной обороны. «Всего было слышно от 5 до 8 взрывов», — пишет Shot, ссылаясь на слова местных жителей. Они сообщили, что в небе также были видны яркие вспышки из-за работы системы ПВО. В северной части Волгограда после инцидентов возник пожар. Сообщается, что БПЛА были уничтожены над селами Мариновка, Котлубань и рабочим поселком Иловля. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Ночью в аэропортах Волгограда и Саратова был введен План «Ковер». По предварительной информации, это произошло из-за угрозы атаки украинских беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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