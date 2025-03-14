14 марта 2025

В ХМАО мигранту с поддельными правами аннулируют вид на жительство

В ХМАО мигрант попытался обменять поддельные права и лишился вида на жительство
© Служба новостей «URA.RU»
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Поддельные права иностранец попытался обменять в Пыть-Яхе
Поддельные права иностранец попытался обменять в Пыть-Яхе Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) мигрант, у которого был вид на жительство, попытался обменять поддельные права. Теперь мужчине аннулируют право на постоянное жительство в России, сообщили в УМВД РФ по ХМАО.

«Исследование показало, что бланк представленного водительского удостоверения, выданного в 2022 году на Родине обратившегося, не соответствует способам воспроизведения изображений и элементам защиты бланков водительского удостоверения страны принадлежности иностранца. За предоставление поддельного или подложного документа право на постоянное жительство на территории РФ у мигранта подлежит аннулированию», —  гласит информация на сайте ведомства.

Также на иностранца завели уголовное дело за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. По данной статье мужчине до одного года лишения свободы. Сейчас мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО следственный комитет и ОМОН провели массовые рейды по местам скопления мигрантов. Силовики выявили более  400 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Также в ходе рейда сотрудники СК и ОМОНа выдали повестки тем иностранцам, у которых имеется гражданство России.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) мигрант, у которого был вид на жительство, попытался обменять поддельные права. Теперь мужчине аннулируют право на постоянное жительство в России, сообщили в УМВД РФ по ХМАО. «Исследование показало, что бланк представленного водительского удостоверения, выданного в 2022 году на Родине обратившегося, не соответствует способам воспроизведения изображений и элементам защиты бланков водительского удостоверения страны принадлежности иностранца. За предоставление поддельного или подложного документа право на постоянное жительство на территории РФ у мигранта подлежит аннулированию», —  гласит информация на сайте ведомства. Также на иностранца завели уголовное дело за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. По данной статье мужчине до одного года лишения свободы. Сейчас мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО следственный комитет и ОМОН провели массовые рейды по местам скопления мигрантов. Силовики выявили более  400 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Также в ходе рейда сотрудники СК и ОМОНа выдали повестки тем иностранцам, у которых имеется гражданство России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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