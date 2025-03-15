ВСУ бросили технику на 120 млн долларов, отступая из Курской области

Эксперт Михайлов: в Курской области ВСУ могли оставить танки на 120 млн долларов
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Стоимость танка Abrams составляет около 12 миллионов долларов
Стоимость танка Abrams составляет около 12 миллионов долларов Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Военная техника, оставленная украинскими войсками в Курской области, может стоить не менее 120 миллионов долларов. Об этом сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Противник, как зашел на большом количестве натовской дорогой, действительно серьезной техники, так ее и без всякого сожаления бросил. Мы примерно представляем, что Abrams в среднем оцениваются на оружейных рынках по 12 миллионов долларов. Можно себе представить примерную стоимость, допустим, десятка этих машин — как минимум 120 миллионов», — рассказал Михайлов в беседе с ТАСС.

По словам аналитика, в период 1944-1945 годов захваченная немецкая военная техника активно использовалась в рамках советских наступательных операций. Михайлов отметил, что и в настоящее время некоторые образцы техники ВСУ могут быть адаптированы российскими специалистами для использования в боевых условиях.

Ранее российские военные начали вывозить трофейную технику, оставленную украинскими войсками в приграничных районах Курской области. Среди захваченного оборудования — танк M1 Abrams, боевая машина пехоты Bradley и гаубица M777, передает «Царьград».

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Военная техника, оставленная украинскими войсками в Курской области, может стоить не менее 120 миллионов долларов. Об этом сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Противник, как зашел на большом количестве натовской дорогой, действительно серьезной техники, так ее и без всякого сожаления бросил. Мы примерно представляем, что Abrams в среднем оцениваются на оружейных рынках по 12 миллионов долларов. Можно себе представить примерную стоимость, допустим, десятка этих машин — как минимум 120 миллионов», — рассказал Михайлов в беседе с ТАСС. По словам аналитика, в период 1944-1945 годов захваченная немецкая военная техника активно использовалась в рамках советских наступательных операций. Михайлов отметил, что и в настоящее время некоторые образцы техники ВСУ могут быть адаптированы российскими специалистами для использования в боевых условиях. Ранее российские военные начали вывозить трофейную технику, оставленную украинскими войсками в приграничных районах Курской области. Среди захваченного оборудования — танк M1 Abrams, боевая машина пехоты Bradley и гаубица M777, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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