У главы Украины Владимира Зеленского остается только один вариант в конфликте с Россией. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что украинскому лидеру нужно сдаться.
«Зеленскому осталась только одна вещь: сдаться», — написал Малинен на своей странице в соцсети Х. По его словам, после предпринятого украинским лидером шага начнутся положительные изменения. Также профессор утверждает, что отход ВСУ из Курской области является их поражением.
Президент Зеленский косвенно выразил готовность на прекращение операции украинских вооруженных сил в Курской области, сообщает издание «Страна.ua». В ходе операции «Труба» («Поток»), которая являлась неожиданным тактическим действием ВС РФ, 430 украинских военнослужащих были взяты в плен, передает «Царьград».
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