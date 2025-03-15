Воронежскую область атаковали 35 беспилотников

В ночь на 15 марта в Воронежской области системы ПВО РФ уничтожили свыше 35 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 35 БПЛА», — рассказал Гусев в своем telegram-канале. Он уточнил, что, по предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано. В настоящее время угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе снята.
В течение последних суток в пограничной зоне Курской области подразделения воздушно-десантных войск России уничтожили свыше 15 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Отмечается, что большинство из них было изготовлено вручную или имело признаки кустарного производства, передает «Царьград».
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